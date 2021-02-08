انتخابات ليختنشتاين البرلمانية تعيد الحزبين المحافظين إلى السلطة

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أجرت إمارة ليختنشتاين الصغيرة انتخابات برلمانية اليوم الأحد، شهدت فوز الحزبين المحافظين الرئيسيين بالبلاد بفارق عن بعضهما لا يبلغ سوى 23 صوتا.

وحصل كلا من حزب المواطنين التقدمي "إف بي بي" وحزب الاتحاد الوطني "في يو" على 35.9 بالمئة من الأصوات بصناديق الاقتراع، مع تقدم الأخير بفارق طفيف بلغ 23 صوتا فقط.

ويهيمن الحزبان المحافظان على السياسة في ليختنشتاين لعقود، ومن المرجح أن يشكلا ائتلافا حكوميا جديدا.

واختار الاتحاد الوطني وزير الاقتصاد السابق دانييل ريش ليكون الرئيس الجديد للحكومة.

وبلغ عدد من كان له حق التصويت في الانتخابات حوالي 20 ألفا في تلك الإمارة الصغيرة المتاخمة لسويسرا والنمسا.

وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 78 بالمئة، مع لجوء 97.3 بالمئة منهم إلى استخدام بطاقات اقتراع البريد.