فتيات جامعة سوهاج يشاركن في الدورة المجتمعية أسرة مستقرة لمجتمع آمن

شاركت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، في فعاليات الدورة المجتمعية المتخصصة، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت عنوان "أسرة مستقرة=مجتمع آمن"، وذلك بالمدينة الشبابية بمدينة الغردقة، بمشاركة 250 فتاة من 19 جامعة مصرية.



وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن هذه الدورة المجتمعية تأتي في إطار تكاتف وتضافر جهود المؤسسات المعنية لتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن للشباب، ويصحح المفاهيم المغلوطة لديهم، لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الهدف من الدورة هو ترسيخ عدة مبادئ في أذهان الطالبات، بالإضافة إلى إيضاح العديد من المفاهيم والقضايا التي كانت مشوشة بالنسبة لهم، من خلال الاستعانه برأي وسطي مستنير نابع من منهج الأزهر الشريف.



وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة هدفت أيضا إلى زيادة الوعي الديني والمجتمعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مواجهة الأفكار الهدامة، وتعزيز قيم الأُخوة الإنسانية، ودعم منظومة القيم والأخلاق تأسيسا لحياةٍ أسرية ناجحة ومستقرة.



وأضاف صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الدورة تضمنت عدة ندوات ومحاضرات في عدة قضايا منها قيمة الانتماء وتعزيز الهوية، وقيمة الحياة في الإسلام، وكيفية مواجهة شعور كراهية الحياة، وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وآليات فهم النص الديني، وأهمية الحفاظ على كيان الأسرة من خلال التفاهم والتعاون بين الزوجين لتحقيق الأهداف المنشودة.



كما أوضحت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، أن الدورة استمرت على مدار 5 أيام، وشملت أيضا التدريب على كيفية مواجهة حيل المشككين في الدين والمغالين في مفاهيمه، سعيا لتحصين الشباب من الأفكار والسلوكيات المنحرفة، كما شملت ورش عمل للشباب، لتبادل النقاش حول الحرية الشخصية وضوابطها، التعبير عن الرأي، قيمة الوقت وكيفية استثماره بما ينفع، بالإضافة إلى التحاور معهم حول قضايا الانتحار والإلحاد، والإجابة على الأسئلة التي تشغلهم.