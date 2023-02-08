قالت وسائل إعلام تركية، إن هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة 5 درجات مركزها ولاية كهرمان مرعش التركية.

وتحدثت التقارير الإعلامية، عن أن سكان المناطق الواقعة في جنوب البلاد شعروا بهذه الهزة الأرضية.

وولاية كهرمان مرعش هي مركز الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا قبل يومين، وهي النقطة التي ظهر منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، معلنا ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى.

وقال أردوغان إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 8 آلاف و574 قتيلا و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى.

وأضاف أن بلاده تواجه كارثة كبرى، مشيرا إلى أن ولاية كهرمان ماراش كانت الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن بلاده تبذل كل مساعيها مع المنظمات الأخرى لتخفيف آثار الكارثة.

ودعا إلى وقف كل التصريحات الاستفزازية والشائعات التي يتم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعي.