الأمين العام لحلف الناتو يدعو إلى زيادة الميزانيات العسكرية

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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي في ضوء المواجهة الجيوسياسية مع روسيا.

وقال روته خلال زيارة إلى ليتوانيا: "علينا أن نكون مستعدين لذلك سيكون الإنفاق أكثر بكثير من 2% التي اعتدنا عليها".

وقال إن الهدف السنوي الحالي للحلف المتعلق بالإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج الاقتصادي لم يعد كافيا لمواجهة التحديات الأمنية الحالية.

كما دعا الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا الحلفاء إلى استثمار المزيد من الأموال في الجيش، قائلا: "روسيا لن تنتظر".

وشارك روته في اجتماع لمدة يوم واحد لما يسمى بمجموعة بوخارست التسعة (بي 9) ودول الشمال الأوروبي في فيلنيوس.

وقد جاءت القمة، التي حضرها أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في لاهاي بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وتضم مجموعة (بي 9) كلا من بولندا ورومانيا وبلغاريا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ودول البلطيق الثلاث وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. والدول الشمالية هي فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا.

وحذر ناوسيدا من أن روسيا تحاول تعزيز وإعادة بناء قواتها المسلحة في أسرع وقت ممكن. وأضاف "لدينا وقت محدود للغاية للقيام بنفس الشيء. آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن هدف إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع".