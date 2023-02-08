ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال ديسمبر الماضي.
وقالت الوزارة إن المخزون ارتفع بنسبة 1ر0% شهريا بعد ارتفاعه خلال نوفمبر بنسبة 9ر0%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وزاد مخزون السلع المعمرة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 9ر0% ليعوض بنسبة كبيرة التراجع في مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 2ر1%.
في الوقت نفسه ذكر التقرير ان مبيعات الجملة استقرت خلال ديسمبر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 4ر1% خلال الشهر السابق.
وفي حين زادت مبيعات الجملة للسلع المعمرة بنسبة 1% تراجعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 9ر0%.