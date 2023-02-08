 ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا - بوابة الشروق
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ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 9:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 9:21 م

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال ديسمبر الماضي.

وقالت الوزارة إن المخزون ارتفع بنسبة 1ر0% شهريا بعد ارتفاعه خلال نوفمبر بنسبة 9ر0%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وزاد مخزون السلع المعمرة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 9ر0% ليعوض بنسبة كبيرة التراجع في مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 2ر1%.

في الوقت نفسه ذكر التقرير ان مبيعات الجملة استقرت خلال ديسمبر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 4ر1% خلال الشهر السابق.

وفي حين زادت مبيعات الجملة للسلع المعمرة بنسبة 1% تراجعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 9ر0%.


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