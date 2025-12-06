غاب النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن المشاركة في تعادل فريقه ضد ليدز يونايتد مساء اليوم السبت.

وتعادل ليفربول على ليدز يونايتد بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر هوجو إيكيتيكي بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 48 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 50، وبعدها عادل ليدز النتيجة بتسجيل هدفين في الدقيقة 73 و75 عن طريق دومينيك لوين وأنتون ستاك على الترتيب.

وفي الدقيقة 80 سجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث لليفربول، وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت سجل الياباني أو تاناكا الهدف الثالث لليدز في الدقيقة 90+5.

ليفربول تعادل في الجولة الماضية أمام سندرلاند بنتيجة 1-1، وبعد التعادل يواصل الريدز السقوط في سلسلة التعادلات في الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، يصل ليفربول إلى 23 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع ليدز رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة دوري أبطال أوروبا.