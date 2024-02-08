مهرجان برلين يلغي دعوة السياسيين الخمسة المتطرفين بحزب البديل من أجل ألمانيا لحضور الافتتاح

فى تطور مفاجئى للأزمة التى أثيرت مؤخرا حول دعوة مهرجان برلين السينمائى الدولى لبعض سياسيي حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف لحضور افتتاح دورته الـ٧٤ يوم ١٥ فبراير ،واعتراض عدد من صناع السينما، أعلنت إدارة المهرجان.

قررت إدارة برلينالة اليوم إلغاء دعوة السياسيين الخمسة من حزب البديل من أجل ألمانيا الذين تمت دعوتهم سابقًا.

يقول مديرا مهرجان برلين، مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان: نؤكد مرة أخرى مدى كون الالتزام بمجتمع حر ومتسامح وضد التطرف اليميني وهو ما يعد جزءًا من الحمض النووي لبرليناله. لقد التزم المهرجان بالقيم الديمقراطية الأساسية وضد جميع أشكال التطرف اليميني منذ عقود. هذا هو ما يمثله برنامج الأفلام ومهرجان برلين كمؤسسة ثقافية. وأشار المهرجان مرارا وتكرارا إلى أنه يراقب بقلق كيف تتزايد معاداة السامية والمشاعر المعادية للمسلمين وخطاب الكراهية وغيرها من المواقف المناهضة للديمقراطية والتمييز في ألمانيا.

خاصة في ضوء ما تم الكشف عنه في الأسابيع الأخيرة حول مواقف مناهضة للديمقراطية بشكل صريح وسياسيين أفراد في حزب البديل من أجل ألمانيا، من المهم بالنسبة لنا - كبرلينالة وكفريق - أن نتخذ موقفًا لا لبس فيه لصالح سياسة مفتوحة. ديمقراطية. "لقد كتبنا اليوم إلى جميع السياسيين من حزب البديل من أجل ألمانيا الذين تمت دعوتهم سابقًا وأبلغناهم بأنه غير مرحب بهم في برليناله.

ويتبنى حزب البديل من أجل ألمانيا والعديد من أعضائه وممثليه وجهات نظر تتعارض بشدة مع القيم الأساسية للديمقراطية. إن المطالب بمجتمع متجانس، وقيود الهجرة والترحيل والعنصرية، فضلاً عن التحريف التاريخي الشديد والتطرف اليميني الصريح - يمكن العثور عليها في حزب البديل من أجل ألمانيا.

في الأوقات التي ينتقل فيها المتطرفون اليمينيون إلى البرلمانات، يريد برليناله اتخاذ موقف واضح من خلال قرار اليوم.

وكانت مجموعة تضم أكثر من 200 من محترفي السينما، معظمهم من داخل الصناعة الألمانية، قد وقعوا رسالة مفتوحة احتجاجًا على قرار مهرجان برلين السينمائي بدعوة أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لحضور حفل افتتاح هذا العام.