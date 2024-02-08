عضو صحة النواب: بعض شركات الأدوية توقفت عن تصنيع أصناف محددة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج

صرحت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أسعار الدواء ستزيد «إجبارًا»؛ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج واعتماد الصناعة على استيراد المواد الخام من الخارج، مؤكدة أن المصانع لا بد أن تحقق هامش ربح من تصنيع الدواء.



وقالت خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، تعليقا على تقدم شركات أدوية بطلبات لهيئة الدواء لرفع أسعار حوالي 1500 صنف بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25 %؛ إن الهدف من طلب رفع أسعار الدواء هو ضمان استمرار عمل المصانع وتوفير الأدوية للمرضى، معربة عن أسفها إزاء «توقف شركات عن تصنيع بعض الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج».



وأشارت إلى اضطرار المصانع إلى التوجه بطلب رفع الأسعار؛ للحفاظ على هامش ربحها وتجنب عدم تأكل مواردها المالية، منوهة في الوقت ذاته أن الصيدليات لا تتدخل في تسعير الدواء فهي لا تعدو سوى حلقة وصل بين الشركة المصنعة والمريض.



وأضافت أن رفع سعر الدواء لا يجوز أن يتم من قبل المصنعين أو الصيدليات بشكل مفاجئ، بل يجب على الشركات المصنعة تقديم طلبات لهيئة الدواء لدراستها، وذلك من أجل الحفاظ على تحقيق هامش ربح للمصنع وفي نفس الوقت لا يرتفع السعر عن مستوى معين حفاظًا على القدرة الشرائية للمريض، موضحة أن هيئة الدواء تختص بفرض تسعيرة جبرية على الشركات المصنعة.