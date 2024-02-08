طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بإسم «عربي»، ويتعاون خلالها مع المغني الكندي ذو الأصل اللبناني مساري، ومغني الراب الأمريكي فيوتشر، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات محمد رمضان، ومصطفى حدوتة، وفرغلي بلاكس، وفيوتشر، والتوزيع الموسيقي تعاون فيه كلا من مساري وسكوت شتورش، ومارتن أديوم سينوتي، والذي نفذ أيضا الميكس والماستر، وتم تصوير الكليب في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج خوان فيليبي فيلاسكيز.

يشار إلى أن محمد رمضان شارك مؤخرا في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، كما سيشارك أيضا في حفل الختام، بجانب اختياره رسميا ليكون سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.