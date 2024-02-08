الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد حمدي

تعرض أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك، لإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول وفريق الشباب بالنادي اليوم الخميس.

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن حمدي تعرض لشد في العضلة الضامة، ليقوم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز باستبداله حتى لا تتفاقم الإصابة.

وأوضح أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة على أن يبدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدا لتجهيزه للمشاركة مجددا في التدريبات الجماعية للفريق.

وتعاقد الزمالك مع حمدي قادما من مونتريال الكندي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وكان الزمالك قد تغلب على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.