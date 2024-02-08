وفاة 11 وفقدان 110 في انهيار أرضي بجنوب الفلبين

أعلنت الحكومة في إقليم دافاو دي أورو بجنوب الفلبين، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات في انهيار أرضي هائل وصل إلى 11 شخصا، إلى جانب أكثر من مئة شخص مفقود.

وحدث الانهيار الأرضي مساء أول أمس الثلاثاء، بالقرب من موقع تعدين عن الذهب في بلدة ماكاو في إقليم دافاو دي أورو على بعد نحو 965 كيلومترا جنوب مانيلا.

وطمر الانهيار الأرضي حافلتين تقلان عمالا من موقع التعدين وعدد غير محدد من المنازل.

وقالت الحكومة الإقليمية في تحديث "استنادا إلى التقرير المبدئي، لقد سجلنا الآن 11 جثة جرى انتشالها من تحت الانهيار وتم إنقاذ 31 مصابا".

وأضافت "من ناحية أخرى، هناك 110 أشخاص مفقودين".

وقالت الحكومة الإقليمية إن أكثر من خمسة آلاف ساكن من القرى المتضررة في ماكاو نزحوا ويقيمون الآن في مراكز إيواء.

وتضرب الأمطار الغزيرة الناتجة عن الموسم المطير بشمال شرق البلاد والضغط المنخفض منطقة مينداناو بجنوب البلاد منذ أواخر يناير.

وأسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية عن وفاة 16 شخصا على الأقل وتضرر أكثر من 812 ألف شخص، بما في ذلك 398 ألفا و158 شخصا اضطروا للفرار من منازلهم منذ 28 يناير، بحسب الوكالة الوطنية للكوارث.