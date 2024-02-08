المنيا: ندوة دينية عن الإسراء والمعراج بمركز شباب الرحمانية في ديرمواس

نظم مركز شباب الرحمانية بديرمواس في محافظة المنيا، ندوة دينية حول الإسراء والمعراج، حيث ناقشت الصعوبات التي واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة، وكيف كانت المكافأة من الله عز وجل بعد عام الحزن والدروس المستفادة من هذه الرحلة.

ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ أنشطة متنوعة في مختلف المجالات، بما يناسب كافة الأعمار، وذلك لجذب الأعضاء والرواد لارتياد مراكز الشباب تنفيذ ندوات للتوعية.

حاضر في الندوة محمد صالح كيلاني إمام وخطيب بإدارة أوقاف ديرمواس، التابعة لمديرية أوقاف المنيا، وعدد كبير من أعضاء المركز ورواده، بحضور مدير المركز ومشرف النشاط وبعض أعضاء مجلس الإدارة.



يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة.