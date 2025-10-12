استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي على يد عصابات خارجة عن القانون في غزة

أفادت شبكة قدس الاخبارية اليوم الاحد، بوصول جثمان الناشط صالح الجعفراوي إلى مستشفى المعمداني في غزة، إثر إصابته برصاص عصابات مسلحة أثناء تغطيته الدمار في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ويعد صالح الجعفراوي واحدًا من أبرز الصحفيين والنشطاء الميدانيين في قطاع غزة، حيث عرف بتغطيته الواسعة للأحداث الإنسانية والدمار الذي خلّفته الحرب الأخيرة في القطاع.

وكان الجعفراوي يوثق، عبر عدسته ومنصاته الرقمية، معاناة المدنيين في المناطق المنكوبة، خصوصًا في مدينة غزة ومحيطها.

ويأتي استشهاده اليوم الأحد بعد أن تعرض لإطلاق نار من قِبل عصابات مسلحة خارجة عن القانون أثناء قيامه بتصوير مشاهد الدمار في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت شبكة قدس الإخبارية بأن جثمانه وصل إلى مستشفى المعمداني، فيما أثار الحادث حالة من الغضب والاستنكار في الأوساط الصحفية والشعبية، مطالِبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة ومحاسبتهم، وضمان حماية الصحفيين العاملين في الميدان.