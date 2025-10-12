تقرير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال يكشف ممتلكات سوزي الأردنية من نشاطها الإجرامي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسدل تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، الستار عن ممتلكات البلوجر سوزي الأردنية المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي في بث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وجاء في تقرير الإدارة أن المتهمة قامت تمتلك وحدة سكنية في القاهرة الجديدة "مدينتي" وأخرى في عقار بمنطقة المطرية، بالإضافة إلى وحدة سكنية في منطقة الزيتون.

وتابع التقرير أن المتهمة قامت بتوزيع مبالغ مالية أرباح نشاطها الإجرامي على حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية لها ولأفراد عائلتها في محاولة لصبغها بالصبغة الشرعية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أجلت أولى جلسات محاكمة البلوجر مريم أيمن، والمعروفة بـ"سوزي الأردنية"، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات المحامي المتطوع للدفاع عن البلوجر سوزي الأردنية، والذي طلب تأجيل الجلسة للاطلاع والإعلان، وتوكيل محامٍ أصيل للدفاع عنها في الجلسات القادمة.

وحضرت البلوجر سوزي الأردنية إلى مقر المحكمة بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، ودخلت في حالة انهيار أثناء إيداعها قفص الاتهام.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال البلوجر "سوزي الأردنية" في اتهامها ببث فيديوهات تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة تحقيق استمرت قرابة 5 ساعات، أنكرت "سوزي" الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لا تتربح من المشاهدات أو البثوث المباشرة، وأن محتواها يقتصر على الترويج لمنتجات ومستحضرات تجميل من خلال الإعلانات الدعائية.