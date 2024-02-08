ملك الأردن يبدأ جولة خارجية لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

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غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المملكة، اليوم الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا.

وتهدف الجولة إلى حشد الدعم الدولي؛ من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسيلتقي العاهل الأردني بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسئولين الغربيين والأوروبيين.