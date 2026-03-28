خرجت مظاهرة في تل أبيب اعتراضًا على الحرب التي تشنها دولة الاحتلال بجانب الولايات المتحدة ضد إسرائيل.

وأظهرت مشاهد بثها نشطاء إسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي، قوات الأمن وهي تعتدي بالضرب على المتظاهرين وسط حالة من الفوضى .

המשטרה מנסה לעצור הפגנה נגד מלחמת הנצח בכיכר הבימה 🚨לא נפסיק לדרוש את עצירת המלחמה ועתיד של שלום ובטחון אמיתי ✊🕊️📸: אודי סלמנוביץ pic.twitter.com/64FDs1AJT7 — Josh Drill | יהושע משה דריל (@drill_josh) March 28, 2026

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه تم إجلاء 5689 مصابًا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب، بنيهم 132 مصابًا يتلقون العلاج حاليًّا.

وأضافت في تقرير يومي، أن من بين الحالات توجد حالة واحدة حرجة، و15 حالة خطيرة، و36 حالة متوسطة، و80 حالة طفيفة.

وأشارت إلى أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إدخال 142 مصابًا إلى المستشفيات، بينها حالتان شديدتان و18 حالة متوسطة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي، ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، بينها البحرين، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت مرارا بوقفه.