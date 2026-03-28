إسلام آباد: إيران وافقت على السماح لـ20 سفينة ترفع علم باكستان بعبور مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن الحكومة الإيرانية وافقت على السماح لـ20 سفينة أخرى ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز، بواقع عبور سفينتين يوميًّا.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة إكس: «هذه بادرة طيبة وبنّاءة من إيران، وتستحق التقدير. إنها بشارة سلام، وستساعد على إرساء الاستقرار في المنطقة».

وتابع: «يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة هامة نحو السلام وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه».

وختم بالقول: «الحوار والدبلوماسية وتدابير بناء الثقة هذه هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا».

I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily.



This is a welcome and constructive gesture by Iran and deserves appreciation. It… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 28, 2026



وتستضيف إسلام آباد يوم الاثنين، اجتماعًا رباعيًّا لوزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية، لمناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران.