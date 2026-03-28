إسلام آباد: إيران وافقت على السماح لـ20 سفينة ترفع علم باكستان بعبور مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن الحكومة الإيرانية وافقت على السماح لـ20 سفينة أخرى ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز، بواقع عبور سفينتين يوميًّا.
وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة إكس: «هذه بادرة طيبة وبنّاءة من إيران، وتستحق التقدير. إنها بشارة سلام، وستساعد على إرساء الاستقرار في المنطقة».
وتابع: «يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة هامة نحو السلام وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه».
وختم بالقول: «الحوار والدبلوماسية وتدابير بناء الثقة هذه هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا».
وتستضيف إسلام آباد يوم الاثنين، اجتماعًا رباعيًّا لوزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية، لمناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران.