تركيا وقطر توقعان بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة

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وقعت تركيا وقطر في إسطنبول، اليوم الخميس، بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين"جيتكو".

جاء التوقيع على البروتوكل عقب أول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حامد بن قاسم آل ثاني، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

في كلمة بهذه المناسبة، قال الوزير التركي إن البروتوكول يشكل انعكاسا للمباحثات والتفاهمات البناءة في العديد من المجالات بين أنقرة والدوحة.

وأعرب عن ترحيبه بالاستثمارات القطرية في تركيا، مشيرا إلى أن الدوحة تعد من أهم الشركاء التجاريين لأنقرة في منطقة الخليج.

وأضاف أنه استعرض مع نظيره القطري خلال الاجتماع "المثمر" كافة الأبعاد التجارية والاقتصادية للبروتوكول.

واعتبر الاجتماع بمثابة آلية مفيدة لمناقشة جميع العلاقات الاقتصادية بعمق وتقييم الفرص الجديدة في العلاقات التجارية.

وأشار بولات إلى أن الاتجاه الآخر المحتمل في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر هو الاستثمارات المتبادلة.

وقال إن استثمارات الشركات القطرية في تركيا وصلت إلى 10 مليارات دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصل إلى قرابة 3ر1 مليار دولار في 2023.

وأعرب عن ثقته بارتفاع حجم التجارة بعد توقيع البروتوكول الذي "سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا.