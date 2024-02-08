 محافظ الصناعات العسكرية السعودية: 70 فرصة استثمارية للتوريد مع أمريكا - بوابة الشروق
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محافظ الصناعات العسكرية السعودية: 70 فرصة استثمارية للتوريد مع أمريكا

السعودية- (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:34 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:34 م

حددت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية 70 فرصة استثمارية في سلسلة التوريد مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتراوح قيمة الفرص الاستثمارية بين 200 و 240 مليار ريال.

وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي: إذا قمنا بتوطين 50٪ فقط من هذا، نحن نتحدث عن 140-130 مليار ريال سعودي من الاستثمارات المتاحة خلال العشرة أعوام المقبلة، لقد بدأنا بالفعل في النظر في تلك الاستثمارات، اخترنا أعلى 80% قيمة، وفتحناها لجميع المستثمرين ، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس.

وأشار محافظ الهيئة العامة، إلى أن تطوير الأسطول البحري هو "واحد من المجالات التي لدينا في استراتيجيتنا، التي تغطي الجو واليابسة والبحر، ونحن نعمل عن كثب مع القوات البحرية السعودية".

وأضاف أن" هناك شركة جديدة تملكها الحكومة ستكون الرائدة لصناعات الأسطول البحري والقوات البحرية في السعودية، لديهم مصنع كبير لبناء السفن في الساحل الشرقي".

وأكد المسئول السعودي أن" هناك تحديات تتعلق أيضا برأس المال البشري هذا قطاع جديد"، مشيرا إلى أننا "تناولنا هذا في خطتنا لرأس المال البشري، وأيضا من التحديات توفر سلسلة الإمداد".

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