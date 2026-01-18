اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة تبدأ أعمالها برئاسة المفوض العام علي شعث

بدأت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أعمالها برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث، وذلك حسبما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

وأشارت القناة إلى أن «اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة غزة في القاهرة أعلن تفويض اللجنة لتولي المسئوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع، والإشراف على استقرار القطاع.

وأكدت اللجنة التزامها تجاه أهالي غزة وعزمها على بناء مؤسسات توفر لجميع الفلسطينيين الكرامة والعدالة والأمل.

من جانبه، أكد المفوض العام للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، أنّ «تأسيس اللجنة يمثل لحظة محورية في الجهد الجماعي لطي لحظة مأساوية ولبدء فصل جديد».

وشدد على أن «إعادة إعمار غزة لا تتعلق فقط بالبنية التحتية بل بإعادة بناء مجتمع ملتزم بالاستقرار والكرامة والسلام المستدام العادل».

وقالت اللجنة إنها تكرس جهودها لتحويل الفترة الانتقالية إلى ركيزة ازدهار فلسطيني دائم، وتحت توجيهات مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب.

وأوضحت أنها ملتزمة بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وبناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة.

وأضافت: «نتبنى السلام ونسعى من خلاله إلى ضمان الطريق نحو تحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية وحق تقرير المصير».



وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، إنه اعتمد بيان مهمة الهيئة تأكيدًا على تفويضها، وتحديدًا لمبادئ عملها وأطر مسؤولياتها.

وأضاف شعث، في بيان له: «اليوم، وباعتباره أول إجراء رسمي لي، اعتمدتُ ووقّعتُ بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيدًا على تفويضنا، وتحديدًا لمبادئ عملنا وأطر مسئولياتنا».

وأشار إلى أنه «بموجب الصلاحيات الممنوحة لنا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، تلتزم الهيئة الوطنية لإدارة غزة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام».

وأوضح أنه، وتحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وبدعم ومساندة الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمة الهيئة في إعادة بناء قطاع غزة، ليس على مستوى بنيته التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبله.