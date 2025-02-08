 القابضة للأدوية: نستهدف طرح أدوية لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار اقتصادية - بوابة الشروق
السبت 8 فبراير 2025 2:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القابضة للأدوية: نستهدف طرح أدوية لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار اقتصادية

سارة حمزة ومحمد عصام
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 2:06 م | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 2:06 م

قال أشرف الخولي، رئيس القابضة للأدوية، إن الشركة تخطط لمضاعفة إنتاجها لأدوية الضغط والسكر لسد الطلب المحلى، مشيرا إلى اعتزامها طرح 30 مستحضرا لعلاج تلك الأمراض المزمنة بأسعار اقتصادية بعد أن ارتفعت أسعارهم في السوق المحلي لتتراوح بين 400 إلى 500 جنيه للعبوة.

وذكر الخولى، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "قطاع الأعمال العام.. عودة القلاع الصناعية"، أن الشركات القابضة للأدوية تستحوذ على 10% من إجمالي سوق الدواء المحلى.

وأضاف الخولي، أن الشركات التابعة تصدر إلى 38 دولة حول العالم بإجمالي 178 مستحضرا، حيث تستهدف حاليا لتصدير للسوق السعودي والإماراتي.

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