أعرب أحمد سامي، المدير الفني لسموحة عن استياءه من أداء طاقم الحكام في مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي تلقى فيها الهزيمة بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال أحمد سامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "بعيدًا عن الكرة والفنيات، عندما يكون التحكيم بهذا الشكل، لن تكون هناك كرة قدم جيدة في مصر".

وأضاف: "لدينا شكوى رفعناها ونطالب فيها بإقالة لجنة الحكام، لأن الأخطاء التي تحدث مع سموحة منذ بداية الموسم متكررة".

وتابع: "كيف حكم الـVAR في مباراة سموحة وبيراميدز لم يستدعِ الحكم لاحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على علي جبر، شاهدت اللعبة ولا أتخيل كيف حدث ذلك؟".

وأكمل: "كل الجهاز الفني لبيراميدز كان يقف على الخط مثله مثلنا، لكننا فوجئنا بإشهار البطاقة الحمراء لنا فقط، وهذا الأمر يجعلنا نشك في كل شيء، نشعر بأن المسطرة ليست واحدة".

وواصل: "بيراميدز فريق كبير ولديه مفاتيح لعب عديدة، ورغم ذلك نجحنا في تقديم مباراة جيدة أمامهم، وكنا نستحق الحصول على الثلاث نقاط، ركلة الجزاء في الدقيقة 90 كانت ستقتل المباراة، بعد لمسة يد من علي جبر".

واستطرد: "لن أقول إننا خسرنا المباراة بسبب التوفيق أو عدم التوفيق، هذه المباراة ليس بها توفيق أو عدم توفيق، لأن ربنا لا يرضى بالظلم، وأطالب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بجلب حكام استثنائيين ما دام أننا نخوض دوري استثنائي".

وأتم أحمد سامي تصريحاته قائلًا: "القلم الذي يتم استخدامه لرسم خطوط الـVAR لا أراه في العالم، تشعر وكأن الخط يتم بقلم فلوماستر، لابد من استخدام خبير تحكيم أجنبي للتطوير.. لا نتحدث كثيرًا عن التحكيم عادة، لكن ما حدث اليوم فوق الحد، يجب أن يتم استقدام لجنة لحكام أجانب بالكامل وليس رئيس اللجنة فقط".