مدرب بنفيكا: انتصرنا على بايرن بالتركيز والتعلم من الأخطاء السابقة

رغم البداية البطيئة لفريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، حيث احتاج إلى انتفاضة متأخرة ليدرك التعادل 2/2 أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراته الافتتاحية، غير أن الفريق البرتغالي أنهى دور المجموعات بقوة.

وتمكن بنفيكا من الفوز على بايرن ميونخ بهدف نظيف حمل توقيع أندرياس شيلدروب، ليخطف صدارة المجموعة الثالثة في الجولة الأخيرة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النرويجي الشاب شيلدروب /21 عاما/ لفت الأنظار، إلى جانب التألق اللافت لحارس المرمى أناتولي تروبين، لكن الفضل في الفوز يعود إلى صلابة الأداء الدفاعي والتنظيم الجماعي الذي أظهره لاعبو المدرب برونو لاجي، وهو ما منح بنفيكا النقاط الثلاث.

وعقب هذا الانتصار الكبير، أشار لاجي إلى أهمية العمل الجماعي، وتذكر مواجهة فريقه السابقة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا خلال نوفمبر الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف، كأساس لبناء خطة الانتصار.

وقال لاجي:"كان الأمر نتيجة عمل جماعي. أعتقد أننا قدمنا أداء جماعيا حقيقيا، لكننا أيضا واجهنا بايرن من قبل، ونعرف تماما مدى صعوبة اللعب أمامه. لذلك تعلمنا من تلك المباراة، أنه من المهم أن نركز فيما سنفعله عندما تكون الكرة بحوزتنا. أعتقد أننا نفذنا ذلك بشكل ممتاز، فعندما سنحت لنا الفرصة للهجوم بسرعة، قمنا باستغلالها، وحين أتيحت لنا الفرصة للسيطرة على المباراة والاستحواذ على الكرة، فعلنا ذلك أيضا بنجاح".

وأبدى لاجي سعادته الكبيرة بإنهاء دور المجموعات برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع بوكا جونيورز، ثم حقق فوزا كاسحًا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 6 / صفر، قبل أن يفوز على بايرن ميونخ 1 / صفر، هذه النتائج تمهد الطريق لمواجهة قوية في دور الـ16 أمام وصيف المجموعة الرابعة تشيلسي.

واختتم المدرب حديثه بالقول :"قدمنا شوطا أولا رائعا، ولا أذكر أن بايرن ميونخ حصل على فرصة خطيرة خلاله. سنحت لنا فرصة أخرى عبر [إيفانجيلوس] بافليديس، وفي الشوط الثاني أتيحت لنا فرصة جيدة مع [أوركون] كوكو".

وأكد :"بالطبع، حصلوا هم أيضا على فرصتين خطيرتين، لكن في النهاية، ما حققناه يعد إنجازا كبيرا، خاصة بفضل العمل الجماعي الذي قام به اللاعبون. نجحنا في تصدر المجموعة، والآن سنواصل مشوارنا في البطولة".