رئيس السيادة السوداني يشدد على تعزيز العلاقات مع الصين

شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الأحد، على تعزيز علاقات بلاده وتطويرها مع الصين.

وأفاد بيان لمجلس السيادة، أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، وجه بترقية وتطوير العلاقات السودانية الصينية، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقائه السفير عمر عيسى، وذلك بمناسبة وداعه لتسلم مهام منصبه سفيرا للسودان لدى الصين، بحضور وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد .

وقال سفير السودان لدى الصين عمر عيسى، بحسب البيان، إنه تلقى توجيهات من رئيس المجلس السيادة "تصب في صالح ترقية وتطوير علاقات السودان مع الصين".

وأضاف السفير أن "العلاقات السودانية الصينية استراتيجية هامة تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين الصديقين".

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تنمية وتقوية هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والصيني.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان مواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة، شملت مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف ولجوء ونزوح نحو 13 مليون شخص.