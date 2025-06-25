أرسنال يقترب من التعاقد مع كيبا

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اقترب نادي آرسنال الإنجليزي، من حسم صفقة التعاقد مع كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب النادي الإنجليزي في تعزيز الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل ولمواصلة النتائج الإيجابية وحصد الألقاب بعد تقديم موسم جيد للجانرز، إذ وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا واحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد فابريزيو رومانو، أن آرسنال قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد الحارس الإسباني مع تشيلسي وقمته تقدر حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني، لتدعيم مركز حراسة المرمى وليكون بديلًا لديفيد رايا.

وخاض كيبا، فترة إعارة إلى فريق بورنموث الإنجليزي في الموسم المنقضي ولعب 31 مباراة وتلقى 3 بطاقات صفراء.