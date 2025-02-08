أردوغان يبدأ الاثنين جولة آسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان

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يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين المقبل، جولة آسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، السبت، أن أردوغان سيجري جولة آسيوية في الفترة ما بين 10 و13 فبراير/ شباط الجاري، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشار ألطون إلى أن الجولة تأتي تلبية لدعوات تلقاها الرئيس التركي لزيارة الدول الثلاث.

ولفت ألطون إلى أن المباحثات التي ستعقد في إطار الزيارات ستستعرض كافة أبعاد العلاقات الثنائية مع الدول المذكورة.

وأفاد بأنه سيتم تحديد خطوات مشتركة لمواصلة تطوير التعاون القائم عبر مشاريع ملموسة.

وأوضح أن أردوغان عقب زيارته لماليزيا التي تعتبر الشريكة الاستراتيجية الشاملة لتركيا، سيترأس اجتماعي مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في إندونيسيا وباكستان مع نظيريه بالبلدين.

وقال: "من المنتظر توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة لتعزيز الأرضية القانونية الثنائية مع الدول التي سيزورها الرئيس أردوغان، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الأوساط الاقتصادية".

وأردف: "كما من المخطط تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية راهنة، على رأسها غزة".