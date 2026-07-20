أحمد حسن: الزمالك يتمسك باستمرار فتوح وتجديد عقده أولوية

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف نادي الزمالك من مستقبل الظهير الأيسر أحمد فتوح، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء تضع ملف تجديد عقد اللاعب ضمن أولوياتها استعدادًا للموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن الأولوية داخل الزمالك خلال الفترة الحالية تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع أحمد فتوح لتمديد تعاقده وضمان استمراره مع الفريق.

وفي سياق متصل، حرص فتوح على طمأنة جماهير الزمالك بشأن حالته، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تطورات قضية تتعلق بشراء سيارة وإحالته إلى المحكمة الجنائية.

ونشر اللاعب صورة له عبر خاصية "القصص" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أرفقها بتعليق مقتضب قال فيه: **"يا جماعة أنا كويس"**، في أول تعليق منه عقب تداول المستجدات الخاصة بالقضية.

ويترقب مسؤولو الزمالك حسم ملف تجديد عقد فتوح خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.