انطلاق المؤتمر الصحفي للدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، على المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض والفنان عادل عبده مدير المهرجان والمعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان هاني حسن مدير المسرح الصغير والمنسق العام ماجدة عبد العليم .

يقدم المؤتمر الإعلامي والمخرج محمد فاضل، وبدأ المؤتمر بفيديو عن تفاصيل الفعاليات التي بدأت قبل انطلاق الدورة 19 في القاهرة من 25 يوليو إلي 11 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يتم كشف باقي تفاصيل الدورة التي ستبدأ في 25 يوليو الجاري، ومنها لجنة التحكيم، وإصدارات المهرجان، والمكرمون، وعدد وأسماء العروض المشاركة في المسابقة الرسمية في هذه الدورة.

وتقام فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان في الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.