حماس: فرض عقوبات على الجنائية الدولية يؤكد توجهات إدارة ترامب بتعزيز شريعة الغاب

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة باسم نعيم، إن «فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، يؤكد توجهات هذه الإدارة بتعزيز شريعة الغاب، ومكافأة مجرمي الحرب من أمثال نتنياهو وأعضاء حكومته، وتقويض أي فرصة لإنصاف الضحايا».

وشدد في تصريحات نشرتها القناة الرسمية للحركة على تطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، على أن «الدول حول العالم، وخاصة الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مطالبة بوقفة جادة لحماية القانون الدولي ومنظوماته، ومواجهة مثل هذه الإجراءات بخطوات عملية جادة، حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين».

والخميس الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن «حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة»، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وجاء في قرار ترامب أن المحكمة انخرطت في «أعمال غير مشروعة ولا أساس لها» تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و«ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل».

وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين؛ من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

وندّدت رئيسة المحكمة توموكو أكاني بالعقوبات ورأت فيها «هجوما خطرا» على النظام العالمي.

وقالت أكاني، في بيان، إن الإجراء الذي اتّخذه ترامب «هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات؛ التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات».



