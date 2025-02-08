 الهلال الأحمر الفلسطيني: نحو 1.7 مليون نازح بلا مأوى في غزة يحتاجون مساعدات إغاثية على مدار الساعة - بوابة الشروق
السبت 8 فبراير 2025 9:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الهلال الأحمر الفلسطيني: نحو 1.7 مليون نازح بلا مأوى في غزة يحتاجون مساعدات إغاثية على مدار الساعة

أحمد علاء
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 9:13 م | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 9:13 م

قال رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم يواجهون العديد من التحديات خلال أدائهم المهام الإنسانية والصحي والإغاثي في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الاحتلال استهدف شتى مناحي الحياة في القطاع بما في ذلك المستشفيات.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف أيضًا الطرق المؤدية للمنشآت الطبية وكذلك المرافق البلدية والمخابز ومحطات تحلية المياه.

ولفت إلى أن هناك نحو 1.7 مليون نازح بلا مأوى يحتاجون إلى مساعدات إغاثية على مدار الساعة، مؤكدا أن القطاع الصحي بحاجة إلى المزيد من الإمدادات الطبية.

ونوه بأن عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني يواصلون أعمالهم في ظل أوضاع معقدة، يعتمدون فيها على سياسة ترشيد ما هو متوفر من إمكانيات وموارد بهدف إطالة عمر الخدمات الطبية ما يدفعهم للتأكيد على أن الوضع في غزة كارثي.

وشدد على أن هناك حاجة لتكاتف أممي بشكل حقيقي وفاعل من أجل إنقاذ الموقف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك