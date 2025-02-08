قال رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم يواجهون العديد من التحديات خلال أدائهم المهام الإنسانية والصحي والإغاثي في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الاحتلال استهدف شتى مناحي الحياة في القطاع بما في ذلك المستشفيات.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف أيضًا الطرق المؤدية للمنشآت الطبية وكذلك المرافق البلدية والمخابز ومحطات تحلية المياه.

ولفت إلى أن هناك نحو 1.7 مليون نازح بلا مأوى يحتاجون إلى مساعدات إغاثية على مدار الساعة، مؤكدا أن القطاع الصحي بحاجة إلى المزيد من الإمدادات الطبية.

ونوه بأن عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني يواصلون أعمالهم في ظل أوضاع معقدة، يعتمدون فيها على سياسة ترشيد ما هو متوفر من إمكانيات وموارد بهدف إطالة عمر الخدمات الطبية ما يدفعهم للتأكيد على أن الوضع في غزة كارثي.

وشدد على أن هناك حاجة لتكاتف أممي بشكل حقيقي وفاعل من أجل إنقاذ الموقف.