اندلاع حريق عند نصب تذكاري لضحايا حريق ليلة رأس السنة بمنتجع تزلج بسويسرا

اندلع حريق صباح اليوم الأحد، عند النصب التذكاري المقام لضحايا الحريق الذي اندلع ليلة رأس السنة في منتجع "كران مونتانا" للتزلج بسويسرا.

وذكرت الشرطة عبر خدمة الرسائل القصيرة "إكس"، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد ألسنة الحريق بسرعة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إنه على الرغم من تضرر عدة مقتنيات، إلا أن "دفتر التعازي قد تم إنقاذه"، في حين تجري حاليا أعمال إعادة ترميم الموقع.

ويعتقد المحققون أن الحريق اندلع فوق طاولة وُضعت عليها مجموعة من الشموع، مستبعدين فرضية الحرق العمد.

وأكدت الشرطة في بيانها: "يمكن استبعاد تورط طرف ثالث في هذه المرحلة".

وقد تم نصب خيمة بيضاء في الموقع، لتضم نصبا تذكاريا مؤقتا لضحايا الحريق الأليم، حيث قام الزوار بوضع مئات الشموع والزهور والرسائل والدمى.

وتسببت ألسنة اللهب في إحداث ثقب كبير في سقف الخيمة، التي كانت قد نُصبت لحماية مئات الشموع والزهور والرسائل والدمى من العوامل الجوية.

ويحتفي هذا النصب بذكرى 41 شخصا لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع خلال احتفالات رأس السنة في حانة "لو كونستيلاسيون".

وأسفر الحريق عن إصابة نحو 80 شخصا، معظمهم من الشباب، بعضهم بإصابات خطيرة، ولا يزال العديد منهم في العناية المركزة يعانون من حروق بالغة واستنشاق دخان، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على وقوع الكارثة.