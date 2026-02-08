سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حول فريق بيراميدز تأخره بهدف أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بهدف إلى الفوز برباعية ليحسم تأهله عن المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ستيفن إيجبي هدف تقدم ريفرز يونايتد في الدقيقة 33، ثم تعادل مصطفى فتحي في الدقيقة 52 من مرتدة سريعة وتمريرة عن طريق مصطفى زيكو.

ونجح مروان حمدي في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 77.

وشارك الأردني عودة الفاخوري في الدقيقة 83، ليسجل هدفا بعد 5 دقائق فقط من مشاركته ويدشن مشاركته الأولى مع الفريق منذ انضمامه إليه من الحسين إربد.

واستغل الفاخوري كرة من ناصر ماهر ليسجل الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 88، علما بأن ماهر كان قد سجل بنفسه الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

رفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة ليضمن ليس فقط التأهل ولكن الصدارة أيضا، قبل أن يلاقي باور ديناموز في الجولة الأخيرة بالقاهرة.

أما ريفرز فيظل متذيلا الترتيب وله نقطة وحيدة.