الجمعة 8 مارس 2019 1:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

مفوضية اللاجئين: تسجيل 93 ضحية من المدنيين أسبوعيا في اليمن العام الماضي

جنيف - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 مارس 2019 - 12:37 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 مارس 2019 - 12:37 ص

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن المدنيين في اليمن مستمرون في دفع ثمن باهظ للصراع، مشيرة إلى أنه وفقا لأحدث البيانات تم تسجيل 93 حالة وفاة أو إصابة مدنية كل أسبوع في اليمن العام الماضي 2018.

وذكرت المفوضية - في تقرير أمس الخميس، في جنيف - أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 4800 من القتلى والجرحى المدنيين على مدار العام بمعدل 93 ضحية بين المدنيين كل أسبوع.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذه الأرقام تستند إلى مصادر مفتوحة وتنشر كجزء من مشروع رصد الأثر المدني لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن والذي تقوده المفوضية بدعم من المجلس الدنماركي للاجئين، موضحة أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في الساحل الغربي باليمن والذي يشمل محافظة الحديدة.

ولفتت إلى أن حوالي 30% من المدنيين قتلوا وجرحوا داخل منازلهم، كما قتل مدنيون أثناء سفرهم على الطرق أو أثناء العمل في المزارع والأعمال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك