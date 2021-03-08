أمير قطر يتلقى رسالة شفوية من العاهل السعودي بشأن المستجدات الإقليمية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قام بنقل الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم .

وفي بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات "خادم الحرمين الشريفين" ، إلى الأمير تميم، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمل أمير قطر الأمير فيصل بن فرحان تحياته للملك، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي بدوام التطور والنماء.