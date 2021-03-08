 أمير قطر يتلقى رسالة شفوية من العاهل السعودي بشأن المستجدات الإقليمية - بوابة الشروق
الإثنين 8 مارس 2021 1:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

أمير قطر يتلقى رسالة شفوية من العاهل السعودي بشأن المستجدات الإقليمية

سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
د ب أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 12:58 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 12:58 م

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قام بنقل الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم .

وفي بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات "خادم الحرمين الشريفين" ، إلى الأمير تميم، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمل أمير قطر الأمير فيصل بن فرحان تحياته للملك، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي بدوام التطور والنماء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك