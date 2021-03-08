إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

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أعلنت الرئاسة السورية، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا، بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وإجراء فحص الـ PCR.

وأكدت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.