قال الفنان التونسي ظافر عابدين، إنه سيبدأ بعد يومين تصوير الفيلم التونسي "غدوة"، والذي يخوض به تجربة الإخراج لأول مرة، مؤكدا خلال ظهوره عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة": "الإخراج حلم انتظرته كثيرًا وكنت في انتظار المنتج المناسب وأشعر الآن أن ذلك سيتحقق في فيلم غدوة خاصة بعد تجربتي الطويلة في التمثيل والتي اكسبتني رؤية ومهارة وخاصة مع توافر السيناريو والقصة".

وأضاف: "صحيح أنا في حالة غرام وحب للتمثيل لكن تجربة الاخراج مختلفة كون المخرج يملك عناصر القصة والعمل وهنا يختلف دور المخرج عن صاحب الدور إذا كان ممثلاً حيث يخضع الاخير لرؤية المنتج والمخرج لكن المخرج يكون صاحب الفكرة وهذا ما أحب أن أقدمه خلال تجربة الفيلم، كاشفًا أنه سيخوض تجربتي الإخراج والتمثيل في آن واحد في فيلمه، وأنه لايخشى أن يكون ممثلاً ومخرجًا في ذات الوقت لأن معيار النجاح يخضع بالاساس مع الايمان بالقصة والتجربة بالاضافة لتوافر فريق عمل متميز وهو عنصر ومعيار النجاح".

وظهر عابدين خلال اللقاء، بلوك الشخصية التي سيجسدها بالفيلم.