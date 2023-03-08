وكالة أوروبية: أوروبا شهدت ثاني أكثر فصول الشتاء دفئا على الإطلاق

شهدت أوروبا ثاني أكثر فصول الشتاء دفئا منذ بداية التسجيلات في عام 1979، حيث تم تسجيل ظروف جافة بقدر أكبر من المتوسط في أجزاء كبيرة من المناطق الغربية والجنوبية الشرقية، بالإضافة إلى مناطق في روسيا، بحسب ما قالته خدمة مراقبة المناخ في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وأظهرت تقييمات خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، إنه قد تم قياس درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط في أوروبا الشرقية وأجزاء من شمال شرق أوروبا.

وكانت درجات الحرارة أقل من المتوسط في شبه جزيرة أيبيريا.

وأشار التقرير إلى أن الشتاء في الفترة بين عامي 2019 و2020، كان هو الأكثر دفئا على الإطلاق.

وعلى الصعيد العالمي، كان شهر فبراير هو الخامس من حيث الدفء، بحسب بيانات خدمة "كوبرنيكوس".