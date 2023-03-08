البرلمان السويسري يرفض طلب ألمانيا إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا

رفض برلمانيون سويسريون، اليوم الأربعاء، طلبا بالسماح لألمانيا بإرسال قذائف دبابات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.



وأبقى تصويت المجلس الوطني السويسري بدلا من ذلك على قواعد تصدير صارمة بموجب قانون العتاد الحربي في البلاد، والذي يحظر على أي دولة تشتري أسلحة أو ذخيرة من الشركات السويسرية، إرسال هذه المنتجات إلى دول منخرطة في نزاع دولي.



وبموجب الاقتراح المرفوض كان سيجري السماح بإرسال ذخائر سويسرية الصنع إذا أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين حربا عدوانية، كما هو الحال مع الحرب الروسية الأوكرانية.



ويهدف الحظر إلى الحفاظ على سياسة الحياد التي تنتهجها سويسرا في النزاعات الدولية.



وكانت ألمانيا تأمل في شحن مخزوناتها القديمة من الذخيرة التي تم شراؤها من سويسرا إلى أوكرانيا لاستخدامها في حربها ضد روسيا.



وحذر بعض القادة الألمان من أن استمرار رفض سويسرا السماح بإرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا سيؤثر على مشتريات الجيش الألماني المستقبلية من الأسلحة.



كما طلبت ألمانيا من سويسرا إعادة بيع مخزونها من دبابات ليوبارد الألمانية الصنع لتحل محل الدبابات التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا.



وسيتعين على البرلمان السويسري إعلان خروج الدبابات من الخدمة رسميا للسماح بالبيع، ولا يوجد حاليا ما يشير إلى أن البرلمانيين السويسريين سيوافقون على هذا الطلب أيضا.