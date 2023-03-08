ثقافة بني سويف تناقش تطبيق منظومة الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، تقديم أنشطتها الثقافية والإبداعية المختلفة بالمحافظات، ضمن خطتها الهادفة لرفع الوعي الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعية ذويهم والمجتمع المحيط بهم بطرق التعامل المثلى؛ لتحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

ونفذت مكتبة النادي الرياضي ببني سويف، محاضرة بعنوان: "ترتيب الأولويات لذوى القدرات الخاصة" للدكتورة مارينا سعيد، وقامت نجلاء طلعت بالترجمة بلغة الإشارة.

أوضحت د. مارينا، أن الدولة المصرية تولي ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وغير مسبوق، وتقدم لهم العديد من الخدمات؛ تحقيقا للالتزام الدستوري والقانوني الذي يلزم برعايتهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع ومنحهم حقوقهم كافة، وقدمت مجموعة من النصائح للحضور من فئة ضعاف السمع ولذويهم حول ترتيب أولوياتهم في الحياة.

وعقدت محاضرة أخرى، بعنوان: "المهارات الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة" بدار أولادنا، للدكتور رمضان سعد، مع ورشة إكسسوارات لأبناء الدار أدارها عمرو أحمد، وتحدث الشيخ أبو الخير علي إمام مسجد السيدة حورية مع أسر ذوي الهمم عن الأجر والثواب المترتب على الصبر.

جاءت المحاضرات، ضمن مجموعة من الفعاليات التي يشرف عليها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بني سويف بإدارة د. أحمد خليفة.

وقدم قصر ثقافة ببا، محاضرة حول محاربة الشائعات، ألقتها مها عبدالرحيم، تناولت خلالها أضرار الشائعات على أمن الوطن والأفراد مع انتشار الإنترنت ووسائل الإعلام والإتصال، حيث صار انتشار الشائعات أسرع وأقوى في تدمير الشباب.

وعقد قصر ثقافة شرق النيل الصالون الثقافي، محاضرة بعنوان: "التغييرات المناخية وآثارها"، تم خلالها إيضاح أنه بمرور الوقت تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيير أنماط الطقس.

وأقام بيت ثقافة الفشن ندوة عن الزيادة السكانية في مصر وآثارها على الفرد والمجتمع، وتحدث أحمد ماهر عن التأثير على المجتمع مع تغيرات المناخ ومتطلبات الإسكان مما يؤدي لخسارة الأراضي الصالحة للاستزراع، وزيادة منسوب مياه البحر، وقلة المياه والتلوث.

وعلى جانب آخر، قدم بيت ثقافة أبو صير الملق، عرضا فنيا لفرقة أبو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبي بجانب ورشة فنية رسم عن "لا للإدمان" بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية المشتركة، بإشراف أميرة سعد.

وعقدت حلقة نقاشية حول الإدمان وأضراره بمدرسة الشهيد سيد عبدالحفيظ الثانوية، أدارها محمد سمعان مدرب تنمية بشرية، الذي عرف الإدمان وأنواعه وأضراره على الفرد والمجتمع.

ونفذت مجموعة ورش فنية احتفالاً بعيد الأم، ببيت ثقافة أهناسيا المدينة، بالتعاون مع مدرسة الشهيد رمضان عبد المولى الابتدائية.

ونظم قصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان: "المخدرات وآثارها على الأمن القومي" تحدث خلالها عصام سراج، حول يزيد مشكلة المخدرات تعقيدا، مؤكدا ارتباط جرائم المخدرات بالجريمة المنظمة والانحراف وجرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص، ومما ساعدها على ذلك الأرقام الفلكية التي تحققها هذه التجارة القذرة، فهذه الأموال غير المشروعة التي يتم غسلها تتسرب إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.

ونظم الفرع مسابقات لطلاب المدارس وفقرة للمواهب ومسرح عرائس ومحاضرة عن أهم معالم بني سويف السياحية بمناسبة العيد القومي لمحافظة بني سويف.

وعقد اللقاء الخاص بنادي الأدب واللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل، وعرض فني لفرقة الفنون الشعبية، وعرض آخر لفرقة الموسيقى العربية قدمت خلالها عددا من الأغاني الوطنية.