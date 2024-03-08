مدير مركز بحوث الشرق الأوسط: فلسطين في قلب كل مصري وعربي

قال الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، إن ندوة الدبلوماسية المصرية والحر بعلى غزة، يأتي بدافع حرص المركز على الاضطلاع بدوره القومي والعربي، والمبادرة بتحليل الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إن فلسطين في قلب كل مصري وعربي، وستظل دائمًا وأبدًا هي قضية الأمة العربية جمعاء.



وأضاف خلال ندوة "الدبلوماسية المصرية والحرب على غزة" بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية،

مصر بدفاعها عن القضية الفلسطينية إنما هي تدافع عن مبادئها الراسخة وعروبتها الشامخة وتضطلع بدورها الرائد الممتد عبر التاريخ في مساندة أشقائها العرب بكل ما أوتي لها من سبل.