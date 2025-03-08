زيلينسكي يجدد الدعوة لتشديد العقوبات على روسيا بعد غارة جوية

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الدعوة لفرض عقوبات أشد على روسيا، مؤكدا الحاجة إلى حماية الأرواح ودعم الدفاعات الجوية لبلاده ردا على الهجمات الروسية المتواصلة.

وقال زيلينسكي، في موقع فيسبوك: "إن مثل هذه الهجمات تظهر أن أهداف روسيا لم تتغير" وذلك فى أعقاب غارة جوية روسية على بلدة فى شرق أوكرانيا، حيث أفادت التقارير بمقتل 11 شخصا على الأقل في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة.

وأضاف: "هذا هو السبب وراء أهمية مواصلة بذل قصارى جهدنا لحماية أرواحنا، وتعزيز دفاعاتنا الجوية وتشديد العقوبات ضد روسيا".