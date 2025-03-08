اجتماع أمني رفيع في عمّان بين تركيا والأردن وسوريا والعراق لبحث مكافحة الإرهاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين من تركيا والأردن وسوريا والعراق في عمان غدا الأحد لإجراء محادثات أمنية إقليمية رفيعة المستوى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الشهر الماضي إن البلدان الأربعة ستتعاون في محاربة المتطرفين من تنظيم داعش.

وسيبحث وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية من البلدان الأربعة التهديدات الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفقا للمصادر التركية.

يأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه سوريا أسوأ موجة عنف منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

وأثار القتال بين قوات الرئيس المؤقت أحمد الشرع وموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد مخاوف أمنية في أنحاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في الشمال الشرقي الذي تسيطر عليه ميليشيا كردية.

وهناك آلاف من مقاتلي تنظيم داعش محتجزين في السجون شمال شرق سوريا.

وتعتبر تركيا الميليشيا الكردية السورية فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور وتطالب حكومة سوريا المؤقتة بتولي مسؤولية السجون المحتجز فيها عناصر تنظيم داعش.







