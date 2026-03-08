خفر السواحل اليوناني يطلق طلقات نارية لإيقاف زورق سريع يحمل مهاجرين من تركيا إلى رودس

ذكرت السلطات اليونانية أن أفراد خفر السواحل في جنوب شرق بحر إيجه أطلقوا عدة طلقات نارية لتعطيل وإيقاف زورق سريع، ذي قوة عالية بشكل غير عادي، كان يحمل مهاجرين، من بينهم 15 طفلا من تركيا إلى رودس وألقوا القبض على اثنين من المهربين المشتبه بهم.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل أن الاعتقالات التي جرت في وقت متأخر من أمس الأول الجمعة، جاءت في أعقاب تحقيق استمر لعدة أشهر شارك فيه جهاز المخابرات السري "إي.واي.بي"، ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد. وأضاف البيان، أن طاقم سفينة دورية رصد الزورق السريع القابل للنفخ في الظلام شمال رودس، وتجاهل الإشارات المرئية والصوتية المتكررة للتوقف "منخرطا في مناورات خطيرة"، عرضت كلا المركبتين وركابهما للخطر.

ثم أطلق أفراد خفر السواحل طلقات تحذيرية في الهواء، أعقبها إطلاق نار موجه على الزورق السريع الذي توقف في النهاية.

ولم يتم تسجيل أي إصابات بين ركاب القارب السريع، الذي يبلغ عددهم 17 رجلا و6 نساء و15 طفلا. وألقي القبض على رجلين، وهما مواطنان تركيان للاشتباه بانتمائهما إلى شبكة دولية لتهريب المهاجرين، كانت قد نقلت المهاجرين عبر الحدود من تركيا.