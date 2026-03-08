زيلينسكي: روسيا أطلقت 39 صاروخا ونحو 1750 مسيرة على أوكرانيا خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، أن روسيا أطلقت نحو 1750 طائرة مسيرة هجومية، و1530 قنبلة جوية موجهة، و39 صاروخا من طرز مختلفة على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي "خلال الأسبوع الماضي، شنت روسيا هجمات على بلادنا آلاف المرات، حيث استخدم العدو نحو 1750 طائرة مسيرة هجومية، و1530 قنبلة جوية موجهة، و39 صاروخا ضد شعبنا. كما تعرضت البنية التحتية المدنية للهجوم، بما في ذلك منشآت الطاقة والمباني السكنية. وتمكن جنودنا من تحييد معظم الأهداف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ومع ذلك، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الحماية بشكل يومي.

وقال زيلينسكي: "يجب تشديد العقوبات المفروضة على روسيا وحلفائها. يجب منع كل ما يساعد روسيا على تمويل هذه الحرب ومواصلتها".

وأضاف زيلينسكي، أنه ستجرى اليوم مفاوضات مع الشركاء الأوروبيين، موجها الشكر لكل من يدعم أوكرانيا.