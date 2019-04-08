العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الجابون تتعلق بالعلاقات الثنائية

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تلقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من رئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وقد تسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف خلال لقاءه اليوم ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإقليمي والفرنكفوني والجابونيين بالخارج بجمهورية الجابون عبدالرزاق جي كامبوقو والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجابون إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.