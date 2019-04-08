وزير الخارجية التركي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره في حكومة الوفاق الليبية

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في حكومة "الوفاق" الوطني الليبية محمد طاهر السيالة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، عن مصادر دبلوماسية تركية القول، إن تشاووش أوغلو أجرى الاتصال أمس الأحد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

كانت الخارجية التركية أصدرت أمس بيانا أعربت فيه عن قلقها الكبير حيال الوضع الناجم عن "العملية العسكرية على طرابلس".

ولفتت إلى أن "هذه المحاولات لن تسفر عن أي نتيجة، ما عدا الإضرار بالمدنيين وجر البلاد إلى الفوضى، كما أنها ستؤدي إلى تقويض العملية السياسية التي تجري بتيسير من الأمم المتحدة".

يذكر أن قوات المشير خليفة حفتر، المتحالف مع مجلس النواب، بشرق ليبيا، بدأت نهاية الأسبوع الماضي حملة عسكرية "لتطهير طرابلس من العصابات الإرهابية".

وردا على ذلك، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، فائز السراج، حالة النفير العام للتصدي لقوات حفتر.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله عام 2011.