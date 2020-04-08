اضطرت النساء للجلوس في المنزل وعدم الذهاب إلى العمل بسبب فيروس كورونا عبر تطبيق الحجر المنزلي؛ ما منع الفتيات من وضع المكياج الذي كان يتم استخدامه بشكل يومي خلال الخروج اليومي، فما الذي يمكن أن يحدث للبشرة خلال الأيام التي لم تلامسها منتجات التجميل؟

يقول طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور إيدي مارتينز فانجارد، إن عدم وضع المكياج لأيام على البشرة يخلص الجلد من سموم ومواد كيميائية تراكمت داخله بسبب استخدام أدوات التجميل كثيرًا.

وأضاف أن فوائد عدم ملامسة المكياج للبشرة متعددة، أولها أن المسام ستبدو أصغر مما كانت عليه بسبب كريم الأساس والبودرة وغيرها من الأشياء التي تسبب تراكم الجزائيات الدقيقة تحت المسام، وتؤدي إلى انسدادها وظهور الحبوب، ولكن مع عدم وجود مكياج ستسترد البشرة صحتها من جديد، حسبما ذكر موقع "شينوز" الأمريكي.

وأوضح أن التخلص من التهابات الجلد من الفوائد أيضًا؛ لأن عدم وجود مكياج يمنح البشرة فرصة للتنفس وتجديد الخلايا، وباختصار مكياج أقل يعني عدد أقل من البثور؛ لذلك ينصح بعدم وضع أي مكياج خلال فترة التواجد في المنزل.

ومن الفوائد الأخرى، قال طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور إعجاز أحمد، إن عدم وضع الماسكرا يقلل من التهابات العين ويمنح فرصة للرموش حتى تزداد طولًا؛ لأن الالتهاب يتسبب في جفاف العين والحكة والتورم، وهذه أشياء تؤثر على العين وتتسبب في تساقط الرموش، وفقًا لموقع "ذا لاست".

وأشار إلى أن الامتناع عن المكياج يعني توديع البشرة الجافة المنكهة من المواد الكيميائية، لأن منح الجلد راحة يجعله قادرا على التخلص من الخلايا الميتة بشكل أعمق، وبذلك تصبح زيوت البشرة متعادلة وجيدة.

وأضحت الدكتورة راشيل نازاريان، أخصائية الأمراض الجلدية، أن البشرة ستتخلص من التهيج والاحمرار الذي كان يظهر على هيئة بقع حمراء جافة، ويسبب تشوها في جمال الوجه، بمجرد منحها إجازة لأيام من المكياج اليومي.

وقالت إن بشرة الوجه ستحصل على مكافأة أخرى، وهي قلة التجاعيد التي تظهر مع مرور الوقت بسبب الاستخدام المتواصل للمكياج، وخاصة غير الصحي المصنوع من مواد كيميائية ضارة ومجهولة المصدر.

ونصحت أخصائية الأمراض الجلدية، النساء، بضرورة العناية بالبشرة خلال فترة الراحة من المكياج للحصول على نتائج مضاعفة، وذلك من خلال غسل الوجه مرتين يوميًا مع عمل تقشير أسبوعي باستخدام بخار الماء الساخن ليظل الجلد نظيفًا.