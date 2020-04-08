 روسيا: 48 مريضا بكورونا في العاصمة تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية - بوابة الشروق
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روسيا: 48 مريضا بكورونا في العاصمة تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 11:04 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 11:04 ص

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية لشؤون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، أن 48 مريضا بفيروس كورونا المستجد في موسكو، تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت راكوفا - في تصريح اليوم الأربعاء - إن هذا العدد يرفع إجمالي للمتعافين من الفيروس في العاصمة الروسية إلى 270 حالة.

وتستحوذ العاصمة الروسية على حصة الأسد في الإصابات بالفيروس، حيث تم أمس الثلاثاء تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 43 منطقة روسية، منها 697 في موسكو وحدها، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في موسكو إلى 5181 إصابة من أصل 7497 في عموم روسيا، أي بنسبة 69% تقريبا.


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