الحكومة: استمرار إجراءات الحظر لمدة أسبوعين ومد الحركة للثامنة مساء يوميا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استمرار الإجراءات السابقة بفرض حركة الحظر من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا، وكافة الإجراءات بشأن علق المطاعم والجامعات والمدارس وتخفيض قوة العمل وتعليق حركة الطيران.



وتابع في مؤتمر صحفي منذ قليل أن الحكومة في اجتماعات دائمة لمتابعة مستجدات كورونا، موجها الشكر لكل أجهزة الدولة وجهدها الكبير في مجابهة الفيروس، وكذلك الأطقم الطبية.



وجدد مدبولي شكره للقوات المسلحة ووقوفها بجانب المواطن لحمايته من الأخطار بالداخل والخارج، مؤكدا أن أجهزة الدولة المدنية والقطاع الخاص ووزارة الداخلية لدينا قاعدة وبنية أساسية بالقوات المسلحة جيدة لمواجهة كورونا.

وتابع أن كلمة الرئيس حملت العديد من الرسائل منها أن مصر في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على المرض، مرجعاً ذلك للإجرااءت الاحترازية والاستباقية .

وجدد طلبه للمواطنين بالالتزام لمنع انتشار الفيروس، داعيا الله أن تتناقص الأعداد دون حالات حرجة أسوة بالدول الأخرى، مشددا على التزام لمواطن بالقرارات والإحراءات التي تتخذها الدولة دون استخفاف أو استهانة.

وأكد أن أعداد المصابين مقاربة للسيناريوهات المتوقعة التي وضعتها الدولة.

وحذر من أن نتيجة عدم الالتزام والاستهانة فيً تطبيق للإجرااءت هيجنب مصر سيناريوهات دول عديدة، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة الأعداد التي وصلت للمرض هي طبقا لما وضعناه من تصور منذ شهر، مضيفا :" الحمد لله حتى هذه اللحظة مقتربين السيناريوهات التي وضعنها وكان سيناريو وتقديرات الاسبوع الجاري ستكون من ١٢٠ إلى ١٥٠".

وتوقع زيادة في الإصابات اليومية، مشيرا إلى أن المحك هو التدرج، محذرا من القفز في أعداد الإصابات والمترتبة على التزام المواطن المصري.

وأكد أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع وتضع سيناريوهات كل مرحلة، مؤكدا أن لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادية لم مكن نتحمل التداعيات السلبية للفيروس والتي سنظل متحملينها".