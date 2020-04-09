«الزراعة» تطلق تطبيقا على الهاتف المحمول للإدارة المتكاملة للزيتون

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامج الإدارة المتكاملة للزيتون، من خلال تطبيق على أجهزة الهاتف المحمول، يتم تحميله مجانا بسهولة من خلال متجر التطبيقات جوجل الموجود على الموبايل، وذلك بهدف خدمة مزارعي الزيتون.

وقال الدكتور أحمد عوني مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي إن البرنامج يتم من خلالها تقديم كافة أشكال الدعم الفني لمزارع الزيتون، وإرشاد المزارعين على اتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.

بدوره، قال الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين، إن هذا التطبيق يوفر كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإدارة مزارع الزيتون، واختيار الأصناف المناسبة، ومعاملاته الزراعية المختلفة، والري والتسميد المناسب للشجرة بناء على عمرها، وطرق المكافحة، فضلا عن الأمراض التي قد تصيب الزيتون وطرق العلاج، وكذلك التقليم، نهاية بعمليات تصنيعه وتحقيق قيمة مضافة له.

ويحمل البرنامج على المتجر اسم "الإدارة المتكاملة للزيتون"، أو يمكن تحميله من خلال الرابط التالي

https://play.google.com/store/apps/details?id=clac.es.myapplication